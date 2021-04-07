Саранск назвали городом с благоприятной средой

Минстроем России недавно были обнародованы итоги исследования качества городской среды за 2020 год.

Это уже третье исследование данного проекта, Саранск стабильно входит в группу городов с благоприятной городской средой.

В текущем рейтинге Саранск получил 185 баллов, сохранив показатель прошлого года.

В зеленую зону индекса вошли такие показатели Саранска, как «Жилье и прилегающие пространства», «Улично-дорожная сеть», «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства», «Общегородское пространство». Проседание было зафиксировано по категориям «Озелененные пространства» и «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства».

В категории крупных городов, к которым относится Саранск, лидерами стали Тюмень, Сочи, Краснодар, Грозный и Белгород, набравшие от 222 до 225 баллов. Ближайшие соседи Пенза и Ульяновск набрали по 184 балла.

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Источник: adm-saransk.ru