В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Утром 6 апреля на улице Красной сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Калина», за рулем которого находился 40-летний гражданин. При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в ОП № 1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф