В Ромодановском районе утонул мужчина

В Ромодановском районе утонул местный житель.

Согласно информации, размещенной в СМИ, днём 6 апреля в селе Пушкино указанного района два местных жителя во время паводка поплыли на лодке в магазин за сигаретами. В определенный момент мужчины оказались на течении реки. Одному из них, страдающему хроническим заболеванием, внезапно стало плохо, он оказался за бортом, опрокинув лодку. Его знакомый также оказался в воде, попытался помочь, но мужчину затянуло под лёд. Тело погибшего не было найдено.

В настоящее время из-за ледохода и мутной воды вести поиски не представляется возможным. Известно, что мужчина проживал с родителями, ему было 40 лет.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: info-rm.com