В Мордовии возобновилась программа «Вечера на Мордовском подворье»

В музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье» с 4 июня возобновилась программа «Вечера на Мордовском подворье» с увлекательными мастер-классами, приятными беседами, домашней атмосферой.

Уютные домики ждут гостей. Еженедельно по пятницам (в 15:00 и 17:00) сотрудники комплекса и приглашенные специалисты будут проводить познавательные занятия и творческие мастер-классы.

Все мероприятия в рамках программы проводятся по предварительной записи по следующему телефонному номеру: 8 (987) 681-48-42.

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Источник: mktrm.ru