Главы районов Саранска отчитались о ходе благоустройства дворов

На оперативном совещании в администрации Саранска главы районов города доложили о ходе благоустройства дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Саранске по указанной программе в текущем году будет благоустроено 25 дворовых территорий.

В Пролетарском районе из десяти дворов завершены работы в восьми. Благоустройство дворовых территорий в этом районе должно быть завершено до 20 июня.

В Октябрьском районе на трех дворовых территориях из четырех работы завершены в полном объеме.

В Ленинском районе из одиннадцати дворовых территорий на девяти завершилось благоустройство в полном объеме, в двух дворах осталось установить скамейки, урны и наружное освещение.

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Источник: adm-saransk.ru