В Торбеевском районе в ДТП пострадал 33-летний водитель скутера

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 33-летний водитель скутера.

Происшествие произошло днём 4 июня на 16-м километре дороги, соединяющей Торбеево и Виндрей. По предварительной информации, 33-летний водитель скутера марки «Евротекс» по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель скутера был госпитализирован.

Известно, что мужчина в свое время был лишен водительского удостоверения за нарушение ПДД.

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Источник: гибдд.рф