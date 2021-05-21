В Рузаевке 40-летний водитель легковушки сбил 12-летнего велосипедиста

В Рузаевке несовершеннолетний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло днём 4 июня. На улице Петрова 40-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада», совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть в месте, которое для этого не предназначается.

Велосипедист доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф