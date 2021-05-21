В Саранске 19 июня будет организована доставка горожан на кладбища

В Троицкую вселенскую родительскую субботу, которая в этом году выпадает на 19 июня, в Саранске будет организована доставка горожан на кладбища общественным транспортом.
Соответствующее поручение во время сегодняшнего оперативного совещания в администрации Саранска дал мэр города Пётр Тултаев.
До Ключаревских кладбищ № 4 от автовокзала, а также на территории погоста будут курсировать автобусы большой вместимости.
Оплата за проезд будет взиматься согласно утвержденному тарифу.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru