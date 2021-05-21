В Саранске 12 июня не будет ярмарок выходного дня

В Саранске ярмарки выходного дня 12 июня не состоятся.

Решение об отмене ярмарок выходного дня было принято по причине проведения в городе праздничных мероприятий.

Следующие ярмарки выходного дня пройдут 19 июня на традиционных местах. Мероприятия будут проведены в штатном режиме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru