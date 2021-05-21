В Саранске участились случаи проведения земляных работ без разрешения

В Саранске участились случаи проведения земляных работ (разрытий) без согласования и без разрешения на их производство.

На прошлой неделе проведение земляных работ без согласования было зафиксировано на улицах Лодыгина, Грузинской и Полежаева. Лица, которые работали без разрешения, были выявлены, на них наложены штрафные санкции.

За май административно-технической инспекцией было выдано 60 предписаний, а также составлено 25 протоколов за нарушения в части благоустройства.

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Источник: adm-saransk.ru