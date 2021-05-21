Мэр Саранска заявил, что соблюдение масочно-перчаточного режима в магазинах оставляет желать лучшего

В Саранске продолжается работа по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова во время оперативного совещания в городской администрации доложила, что после замечаний, высказанных мэром Саранска Петром Тултаевым по поводу соблюдения мер по профилактике коронавируса в магазине «Спар», была проведена проверка, в результате которой подтвердились факты нарушения масочно-перчаточного режима. На магазин был составлен акт фиксации нарушений.

Пётр Тултаев поручил ещё раз провести разъяснительную работу с представителями торговых сетей, аптек и общепита. Градоначальник отметил, что соблюдение масочно-перчаточного режима на объектах торговли пока оставляет желать лучшего.

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Источник: adm-saransk.ru