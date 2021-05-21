В Мордовии обсудили работу по благоустройству городских территорий

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 7 июня провел еженедельное оперативное совещание с членами правительства республики.

Была обсуждена работа по благоустройству городских территорий и контроль за этим.

Глава администрации Саранска доложил руководителю республики об отработке проблемных мест, а также о том, в какие сроки неухоженные городские территории будут приведены в порядок.

Также были рассмотрены вопросы разрешения ситуации в посёлке Преображенский Краснослободского района, где произошло частичное обрушение крыши в 6-квартирном доме. Здание 1901 года постройки было признано аварийным только в 2017 году. Артем Здунов дал поручение в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и принять все меры для оперативного включения дома в федеральную программу расселения аварийного фонда.

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Источник: e-mordovia.ru