В Мордовии выпускники школ сдают ЕГЭ по математике

Сегодня, 7 июня, выпускники школ Мордовии сдают ЕГЭ по математике профильного уровня.

В этом году математика выпала из перечня обязательных экзаменов. Профильный уровень предполагает повышенную сложность заданий.

Этот экзамен выбирают те, кому математика нужна для поступления на специальность, где данный предмет засчитывается в качестве вступительного.

В Мордовии рассматриваемый экзамен выбрали 1802 человек – 55,8% всех сдающих ЕГЭ в этом году.

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Источник: e-mordovia.ru