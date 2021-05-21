В Мордовии обсудили вопросы цифровой трансформации

На заседании правительства Мордовии обсудили реализацию поручений, данных временно исполняющим обязанности главы региона Артемом Здуновым кабинету министров.

Среди первоочередных задач значится подготовка к предстоящему отопительному сезону, организация летнего отдыха детей, своевременное и качественное возведение объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов.

И. о. главы республиканского правительства Владимир Сидоров отметил необходимость более тщательной проработки всеми министерствами вопросов цифровизации своих отраслей.

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Источник: e-mordovia.ru