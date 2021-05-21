В Саранске в результате ДТП пострадал человек

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло ранним утром 6 июня на Александровском шоссе. Автомобиль, марка которого не сообщается, совершил наезд на препятствие.

В результате данного происшествия пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего не сообщается.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru