В Саранске в результате ДТП пострадал человек

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло ранним утром 6 июня на Александровском шоссе. Автомобиль, марка которого не сообщается, совершил наезд на препятствие.
В результате данного происшествия пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего не сообщается.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
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Источник: 13.mchs.gov.ru