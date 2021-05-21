Житель Рузаевки подозревается в убийстве жены

В Рузаевке был задержан местный житель, который подозревается в убийстве своей супруги.

На минувших выходных 66-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 59-летней супругой. В процессе выяснения отношений мужчина ударил женщину ножом.

Пострадавшая была госпитализирована. Медиков вызвал совершеннолетний сын супругов, который в момент ссоры был дома. В медицинском учреждении женщина скончалась.

В отношении 66-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело. Мужчина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф