Житель Саранска, ударивший ножом знакомых, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который нанес ножевые ранения своим знакомым.

В начале апреля нынешнего года у 31-летнего жителя Саранска, проживающего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Большевистская, гостили двое знакомых. В компании гостей и сожительницы 31-летний мужчина распивал спиртные напитки. В определенный момент владелец жилья приревновал одного из гостей к гражданской супруге. Второй гость решил заступиться за приятеля, вместе с которым пришел в квартиру обвиняемого. В итоге 31-летний мужчина ударил знакомых ножом в грудь и живот.

Пострадавшие после случившегося покинули квартиру. На улице одному из них стало плохо. Данный гражданин был оперативно доставлен в больницу. Медики установили, что здоровью одного из пострадавших был причинен тяжкий вред. Второй участник конфликта получил легкие травмы.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф