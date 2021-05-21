В Мордовии прошло мероприятие «Безопасный дом, подъезд, квартира»

В Мордовии сотрудники МВД совместно с представителями Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный дом, подъезд, квартира».

Указанное мероприятие было направлено на предупреждение, пресечение преступлений имущественного характера, а также преступлений, совершаемых в жилом секторе.

Было проверено более 3 тыс. объектов жилого сектора.

Было выявлено и задокументировано 174 административных правонарушения, в том числе 6 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 22 – за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию, 13 – за нарушения в сфере миграционного законодательства, 31 – за нарушения правил регистрации по месту жительства либо пребывания граждан РФ, 39 – за нанесение побоев.

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Источник: 13.мвд.рф