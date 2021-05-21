В Краснослободском районе в результате ДТП пострадали женщина и ребенок

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие произошло днём 7 июня на 106-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, у автомобиля марки «Киа», за рулем которого находился 39-летний мужчина, в определенный момент движения разорвалось переднее левое колесо, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получили два пассажира иномарки, среди которых 12-летний мальчик и 32-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф