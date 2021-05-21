В Саранске в ДТП пострадал 59-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал 59-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 7 июня на Лямбирском шоссе. Водитель автомобиля марки «Рено» врезался в автомобиль марки «Лада», остановившийся на запрещающий сигнал светофора. После этого второе транспортное средство въехало в автомобиль марки «Фольксваген», который стоял поблизости.

Пострадал 59-летний пассажир «Лады». Мужчина самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Водитель «Рено» скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф