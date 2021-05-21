В Мордовии продавец-консультант салона сотовой связи обвиняется в краже денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в краже денежных средств.

Было установлено, что 38-летняя жительница села Кемля Ичалковского района, будучи продавцом-консультантом салона сотовой связи, в период с марта по ноябрь прошлого года, используя электронный ключ доступа к программному обеспечению, предоставленный руководством фирмы с целью выполнения служебных обязанностей по оказанию клиентам услуг, похищала деньги, которые перечисляла на свой банковский счет и мобильный телефон. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф