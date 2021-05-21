Житель Дубенского района, избивший знакомого гражданской жены, проведет за решеткой 5 лет

В Дубенском районе выслушал судебный приговор местный житель, который жестоко избил мужчину.

В начале февраля нынешнего года 42-летний гражданин в компании своей 19-летней сожительницы и её 35-летнего знакомого распивал спиртные напитки. В ходе попойки старший участник застолья приревновал второго мужчину к девушке. В итоге 42-летний гражданин в порыве ревности жестоко избил собутыльника.

Пострадавший получил перелом двух ребер и многочисленные ушибы.

Известно, что 42-летний гражданин в прошлом году вернулся из мест лишения свободы, где 6 лет отбывал наказание за аналогичное преступление.

Решением суда в отношении ревнивца была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф