В Мордовии пойдет под суд жительница Краснодарского края, обвиняемая в мошенничестве

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении жительницы Краснодарского края, которая обвиняется в мошенничестве.

В марте нынешнего года 35-летняя жительница Краснодарского края, находясь в Рузаевке, ходила по квартирам и предлагала приобрести мёд по существенно завышенной цене. В определенный момент женщина попала в квартиру 79-летней пенсионерки. Последняя приобрела две банки мёда за 24 тыс. рублей. Получив деньги, жительница Краснодарского края покинула квартиру.

Кроме того, была установлена причастность 35-летней гражданки к совершению аналогичного преступления на территории Пензенской области. В данном регионе женщина похитила у пострадавшей 5 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жительницы Краснодарского края находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф