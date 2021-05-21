В Рузаевке пойдет под суд местный житель, обвиняемый в разбое

В Рузаевке выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в разбое.

Днём 29 марта нынешнего года 35-летний безработный житель Рузаевки зашел в помещение финансовой организации, расположенной по адресу – улица Ленина, и, угрожая отверткой, потребовал у сотрудницы денежные средства. Последняя, опасаясь за свою жизнь, передала все имеющиеся в кассе денежные средства в сумме 2,4 тыс. рублей. Получив деньги, мужчина покинул место преступления.

Денежные средства житель Рузаевки потратил на покупку продуктов питания и спиртного.

В 2014 году мужчина был судим за совершение аналогичного преступления.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф