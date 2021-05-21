Житель Инсара подозревается в краже велосипеда

В Инсаре сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Днём 16 мая нынешнего года 34-летний житель Инсара, проходя мимо частного жилого дома, заметил оставленный без присмотра велосипед. Мужчина похитил двухколесное транспортное средство.

Гражданин заявил, что совершил преступление для личных нужд.

В отношении жителя Инсара было возбуждено уголовное дело.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф