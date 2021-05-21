Неизвестная мошенница лишила денег 24-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестной мошеннице.

Некоторое время назад 24-летняя жительница Саранска, которая работает мастером по маникюру, купила новое оборудование для работы, а старое решила продать. Девушка опубликовала на одном из сайтов соответствующее объявление. В кратчайшие сроки с горожанкой связалась неизвестная гражданка, которая заявила о готовности приобрести товар. Затем незнакомка предложила перечислить деньги за оборудование посредством банковских переводов. Жительница Саранска, согласившись на указанный способ оплаты, сообщила якобы покупательнице номер банковской карты, код безопасности и код, полученный в смс-сообщении. Затем с банковского счета горожанки были списаны денежные средства в сумме более 14,5 тыс. рублей.

В настоящее время стражи порядка устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф