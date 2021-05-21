В Мордовии был задержан житель Самарской области, подозреваемый в угоне автомобиля

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Самарской области, который подозревается в угоне автомобиля.

В конце мая нынешнего года 23-летний житель Самарской области работал на стройке в Зубово-Полянском районе. В один из дней молодой человек после застолья решил прокатиться на автомобиле марки «Лексус», принадлежащем его 58-летнему коллеге, приехавшему из Нижнего Новгорода. Парень, воспользовавшись тем, что законный владелец машины спал, взял ключи от транспортного средства и поехал кататься. Возле села Атюрьево молодой человек был вынужден остановиться по причине того, что закончился бензин.

Житель Самарской области полностью признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф