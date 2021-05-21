Жительница Саранска, решившая забронировать жилье для отдыха, стала жертвой интернет-мошенника

В Саранске местная жительница, решившая забронировать жилье для отдыха, осталась без денег.

Некоторое время назад 27-летняя жительница Саранска на сайте популярного сервиса по бронированию жилья обнаружила заинтересовавшее её объявление. Девушка связалась с якобы владельцем гостевого дома, договорилась с ним об аренде жилья и перечислила на его счет в качестве оплаты за будущее проживание денежные средства в сумме 58,3 тыс. рублей. После этого объявление было удалено.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

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Источник: 13.мвд.рф