Житель Саранска, ударивший приятеля ножом из-за денег, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом своего приятеля из-за денег.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в первой половине апреля нынешнего года у 38-летнего жителя посёлка Ялга гостили двое приятелей. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время попойки собутыльники решили поспорить на деньги. Владелец жилья проиграл данный спор, вследствие чего отдал гостям денежные средства в сумме 10 тыс. рублей. После этого попойка закончилась, приятели 38-летнего гражданина ушли. Затем житель посёлка Ялга, расстроившись из-за проигрыша, отравился в кафе, где продолжил употреблять спиртное. В определенный момент к данному заведению подошли упомянутые приятели мужчины.

Один из недавних гостей зашел в кафе, а второй остался на улице. Житель посёлка вышел из помещения и стал оскорблять приятеля из-за обиды в связи со спором. В определенный момент товарищ ударил недовольного проигрышем мужчину кулаком по лицу. После этого последний нанес обидчику ножевое ранение спины, когда тот отвернулся. Нож гражданин прихватил с собой, выходя из дома. Пострадавший сумел выбить орудие преступления из рук оппонента, после чего схватил его за рукав и стал тащить ко входу в кафе, где мужчин заметили посетители заведения, которые вызвали медиков и полицейских.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф