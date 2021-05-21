В Мордовии жителя Московской области осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Московской области, обвиняемого в мошенничестве.

В конце ноября прошлого года четыре жительницы Саранска в возрасте от 78 до 82 лет обратились в полицию с заявлениями о похищении денежных средств. Показания пенсионерок давали основания полагать, что во всех случаях действовал один и тот же преступник. К горожанкам приходил мужчина в маске, который представлялся сотрудником водоканала, затем заявлял о необходимости проверки счетчиков, осмотрев приборы, говорил о том, что их нужно заменить, после чего получал денежные средства в сумме от 5 тыс. до 22 тыс. рублей и уходил, обещая, что работы в ближайшее время проведут его коллеги.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Московской области. Мужчина был задержан по месту жительства и доставлен в Мордовию.

Преступник признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф