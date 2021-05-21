Неизвестная мошенница оставила без денег студентку из Саранска

В Саранске студентка, решившая продать выпускное платье, стала жертвой неизвестной мошенницы.

Некоторое время назад 20-летняя студентка одного из учебных заведений Саранска на популярном сайте опубликовала объявление о продаже выпускного платья. В кратчайшие сроки с девушкой связалась неизвестная гражданка. Последняя заявила, что она готова приобрести товар и предложила пострадавшей установить на мобильный телефон специальную программу, которая обезопасит процесс сделки от мошеннического вмешательства. Жительница Саранска приняла данное предложение, полагая, что якобы покупательница перечислит ей оплату. При установке программы пострадавшая ввела данные своей банковской карты, а затем сообщила незнакомке код, полученный в смс-сообщении, благодаря которому последняя получила доступ к личному кабинету девушки, а затем похитила с её счета 7 тыс. рублей.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф