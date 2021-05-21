Житель Мордовии подозревается в краже имущества у работодателя

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже имущества у своего работодателя.

Некоторое время назад 46-летний безработный гражданин приехал в Большеберезниковский район из другого района Мордовии. На улице мужчина встретился с 63-летним местным жителем и попросил у него деньги на покупку продуктов. Последний накормил гражданина и предложил ему работу на своей ферме, но пообещал официальное трудоустройство только после 10-дневного испытательного срока.

Безработный принял предложение новоиспеченного знакомого. За день до окончания испытательного срока мужчина похитил 3 кг лома меди и латунный самовар. Самовар гражданин распилил на части и вместе с медью планировал сдать в пункт приема металлолома. Когда мужчина покидал территорию фермы, его остановил участковый уполномоченный полиции отделения полиции № 16 (по обслуживанию Большеберезниковского района) ММО МВД России «Чамзинский» для удостоверения личности. У гражданина не было при себе документов, по причине чего он был доставлен в отделение полиции, где и стало известно о совершенном преступлении.

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Источник: 13.мвд.рф