Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Саранске

Сотрудники СУ СК РФ разыскивают очевидцев осеннего ДТП в Саранске, в результате которого погиб человек.

Происшествие произошло вечером 16 октября прошлого года на улице Коваленко. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки «Лада-Приора» совершил наезд на 23-летнего молодого человека. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Следователи СК обращаются ко всем, кто стал очевидцем данного ДТТП, с просьбой сообщить имеющуюся информацию в Пролетарский межрайонный следственный отдел по следующему телефонному номеру: 8(8342) 75-83-75.

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Источник: mordovia.sledcom.ru