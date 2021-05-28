В Саранске стартовал купальный сезон

В Саранске сегодня, 9 июня, начался купальный сезон.

На территории города определено пять водоемов, где возможно купание: «Лесное озеро», в Зеленой роще, у стадиона «Старт», «Луховское водохранилище» и пруд по улице Гончарова.

Роспотребнадзор подтвердил, что исследованные образцы проб воды, почвы из этих водоемов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствуют необходимым требованиям.

Места массового отдыха и купания будут открыты в период с 10:00 до 20:00 ежедневно. Завершится купальный сезон 31 августа.

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Источник: adm-saransk.ru