В Саранске горел частный жилой дом

В Саранске произошло возгорание частного жилого дома.

В ночь на 8 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Пушкино. На улице Пушкина загорелся частный жилой дом № 60. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания частного жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru