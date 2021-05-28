В Саранске горел частный жилой дом

В Саранске произошло возгорание частного жилого дома.
В ночь на 8 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Пушкино. На улице Пушкина загорелся частный жилой дом № 60. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 60 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания частного жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru