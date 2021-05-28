В финал кадрового проекта «Моя Мордовия» приглашены более 200 человек

В Саранске состоялся пресс-брифинг, посвященный подведению итогов дистанционного этапа республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».

Приглашение в финал проекта получили 223 человека.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов подчеркнул высокий профессиональный уровень участников заключительного этапа проекта.

Артем Здунов обратил особое внимание на то, что в финале примут участие не только жители Мордовии. По его словам, тех, кто живет в республике, в финале будет 170 человек (76,58%), остальные – уроженцы Мордовии, ранее уехавшие отсюда, и представители других регионов.

Финал проекта «Моя Мордовия» пройдет с 17 по 20 июня.

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Источник: e-mordovia.ru