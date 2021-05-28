Прошло совещание по вопросам многоэтажной застройки в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание, в ходе которого были обсуждены варианты будущей многоэтажной жилой застройки в районе ул. Лесная в Саранске.

На трех участках в районе ул. Лесная планируется построить несколько многоквартирных многоэтажных домов с общей жилой площадью порядка 84 тыс. кв. метров.

Сейчас решаются вопросы о подведении инженерных коммуникаций и передаче земель застройщикам. В микрорайоне должен появиться детский сад.

Артем Здунов отметил, что проекты должны быть современными, с достаточным количеством парковочных мест и соответствующей инфраструктурой.

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Источник: e-mordovia.ru