Музей Эрьзи готовит особую выставку к юбилею Саранска

К 380-летию Саранска музей Эрьзи решил преподнести любопытный подарок жителям и гостям города.

Сотрудники музея решили показать необычную ретроспективу прошлого и настоящего города.

Экспозиция «Саранск вчера, сегодня и…» предложит вниманию гостей не только живописные и графические произведения с изображением городских пейзажей и горожан. Важными героями юбилейной выставки также станут редкие архивные материалы, декоративно-прикладное искусство местных мастеров, сувениры и артефакты, связанные с историей Саранска.

Выставка откроется в 16:00 10 июня.

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Источник: e-mordovia.ru