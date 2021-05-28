В Рузаевке скоро появятся самые большие в России солнечные часы

В Рузаевке планируют установить самые большие в России солнечные часы.

Об этом рассказал глава Рузаевского района Александр Сайгачев. По его словам, над производством очень масштабной конструкции сейчас трудятся специалисты из Ростова-на-Дону.

Часы украсят парк культуры и отдыха, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

В упомянутом парке также появятся тротуары и скамейки для отдыха. Украшением станут ротонды. Работы ведутся по графику. Парк планируют открыть 1 сентября.

Также читайте о том, что временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание, в ходе которого были обсуждены варианты будущей многоэтажной жилой застройки в районе ул. Лесная в Саранске.

Источник: e-mordovia.ru