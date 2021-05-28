Артем Здунов поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 8 июня принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню социального работника.

Поздравляя и вручая награды, Артем Здунов подчеркнул, что в тяжелый период, когда весь мир боролся с пандемией коронавируса, сотрудники социальной сферы оказались на передовой, ежедневно оказывая помощь незащищенным слоям населения.

В республике в данной отрасли трудятся более 4 тыс. человек, но людей, готовых прийти на помощь, как подчеркнул руководитель республики, гораздо больше. Артем Здунов отметил, что в Мордовии грамотно организована работа с волонтерским сообществом.

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Источник: e-mordovia.ru