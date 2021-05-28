Мордовия получит более 5 миллиардов рублей дополнительной финансовой поддержки

В скором времени Мордовия получит финансовую помощь.

В конце мая было подписано распоряжение о предоставлении Мордовии из федерального бюджета дотации в размере 5,3 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение социально значимых расходов бюджета. Поддержка федерального центра позволит в текущем году своевременно выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, оказывать меры социальной поддержки граждан.

Кроме того, за счет дополнительной дотации будет погашена задолженность по налогам 15 учреждений здравоохранения и спорта на 83,3 млн рублей, и задолженности по страховым взносам 20 учреждений культуры и дополнительного образования Саранска на 193 млн рублей.

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Источник: e-mordovia.ru