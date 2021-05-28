Многодетные семьи Саранска получили помощь

Ещё 10 нуждающихся семей получили помощь на гуманитарном складе Саранской епархии.

Семьи получили одежду, обувь и продукты питания. Каждый месяц и почти каждый день за поддержкой на этот склад рядом с храмом у Пушкинского парка обращаются многодетные и неполные семьи, пожилые люди и инвалиды. Гуманитарный проект благословил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Одежду, продукты, предметы гигиены, детские игрушки и многое другое на гуманитарный склад приносят неравнодушные люди: спонсоры, представители предприятий и самые обычные горожане.

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Источник: e-mordovia.ru