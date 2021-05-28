В Мордовии прошло совещание по развитию кабельной промышленности и оптоволоконного кластера

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по развитию кабельной промышленности и оптоволоконного кластера.

В ходе указанного совещания были рассмотрены вопросы развития оптоволоконного производства в Саранске и укрепления внутрикластерной кооперации.

Саранский завод «Оптиковолоконные системы» является единственным российским производителем телекоммуникационного оптического волокна. Производственные мощности предприятия составляют 4 млн километров оптоволокна в год, что позволяет обеспечить от 70 до 100 процентов потребности российских кабельных заводов.

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Источник: e-mordovia.ru