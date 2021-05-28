Артем Здунов встретился с учениками лицея для одаренных детей

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил республиканский лицей для одаренных детей.

Руководитель региона осмотрел аудитории, где проходили дополнительные занятия по физике, химии и биологии. Ученики вместе с преподавателями рассказали, что занимаются по самым актуальным научным программам, а оснащение лабораторий здесь на уровне профильных факультетов вузов.

Артем Здунов подчеркнул, что рынок образовательных услуг стремительно меняется, а задача власти – чувствовать эти тенденции и распространять на всю республику.

Лицеисты спрашивали главу региона о его собственном обучении и возможности создания олимпиадного портала для школьников, необходимости практики на республиканских предприятиях и региональном математическом летнем лагере. Артем Здунов отметил, что регион всегда будет открыт для активных молодых людей, которые хотят здесь реализоваться и найти свое место.

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Источник: e-mordovia.ru