В Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Защита»

Сотрудники Ичалковского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии целях повышения эффективности взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОВД по Ромодановскому району приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Защита».

Указанное мероприятие было направлено на предупреждение преступных посягательств в отношении детей, выявление лиц, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных представителей, иных членов семей, а также принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия была проведена проверка лиц, состоящих на учете филиала, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, имеющих малолетних и несовершеннолетних детей.

Также читайте о том, что в библиотеке одного из исправительных учреждений Мордовии прошла экскурсия.

Источник: 13.fsin.su