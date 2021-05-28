В Саранске сгорел мусорный контейнер

В Саранске произошел пожар, который уничтожил мусорный контейнер.

В ночь на 8 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сущинского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 36 кор. 5 горит пластиковый мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило контейнер на площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru