В Саранске девушка, управлявшая иномаркой, устроила ДТП

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По информации, опубликованной в сообществе «Привет, сейчас, Саранск», происшествие произошло вечером 8 июня на пересечении улиц Веселовского и Коваленко. По предварительным данным, гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Киа», не пропустила автомобиль марки «Лада», имевший преимущество в движении. Водитель второго транспортного средства резко затормозил, в этот момент в заднюю часть машины врезался автомобиль марки «Мазда».

Девушка, управлявшая «Киа», уехала с места происшествия.

По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.

Фотографии с места происшествия опубликовал Вячеслав Иванов.

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Источник: vk.com/saransk_photo