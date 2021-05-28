В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Происшествие произошло днём 8 июня на территории Октябрьского района города. На одном из участков дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», столкнулись два автомобиля марок «Шевроле» и «Лада».

В результате данного ДТП пострадал один человек. О состоянии пострадавшего информации нет.

Причина столкновения транспортных средств устанавливается.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Фотографии с места происшествия опубликовал Денис Шурыгин в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: 13.mchs.gov.ru