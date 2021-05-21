В Саранске 25-летний водитель легковушки сбил 53-летнего мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 9 июня на территории Октябрьского района города. Возле дома № 48/1, расположенного по адресу – улица Волгоградская, 25-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ совершил наезд на 53-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф