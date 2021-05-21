В одном из исправительных учреждений Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительном учреждении № 1 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

При досмотре посылки, поступившей для осужденного к 12 годам и 4 месяцам лишения свободы от жительницы Нижнего Новгорода, сотрудниками указанного исправительного учреждения были обнаружены и изъяты две сим-карты, спрятанные ухищренным способом во флаконе шампуня.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии задержали автомобилиста, устроившего ДТП, в котором пострадал ребенок.

Источник: 13.fsin.su